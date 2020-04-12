ابنا طلعت زكريا يقلدان محمد هنيدي في مشهد مع والدهما الراحل

شارك عُمر زكريا، نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، جمهوره، بفيديو له هو وشقيقته إيمي، وهما يقلدان مشهد للفنان الكوميدي محمد هنيدي، في فيلم "جاءنا البيان التالي"، وذلك على صفحته الشخصية على موقع "انستجرام".

وظهر ابنا الراحل، وهما يقلدان محمد هنيدي، في مشهد جمعه بوالدهما الراحل في "بيت الدعارة" بالفيلم، حينما أراد هنيدي التنكر في زي فتاة ليل، لمقابلة طلعت زكريا، ضمن أحداث الفيلم، وعلق أبناء الراحل على الفيديو: "أنا في مرحلة الحظر.. سلي حظرك".

وتوفى الراحل طلعت زكريا، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاما، بعد نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، إثر تدهور حالته الصحية.