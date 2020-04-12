رئيس جامعة حلوان يتفقد مباني المدن الجامعية المخصصة للعزل

أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان زيارة تفقدية لمباني المدن الجامعية المخصصة للعزل وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد يأتي ذلك تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتخصيص بعض المدن والمستشفيات الجامعية باعتبارها مستشفيات عزل، تُقدم من خلالها خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة البسيطة بفيروس “كورونا المستجد” وبخاصة داخل المدن الجامعية

وتأتي زيارة رئيس الجامعة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات التي تمت بالمدن الجامعية المخصصة لعزل الحالات البسيطة للتأكد من تجهيز المباني والغرف على أعلى مستوى، من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن المدن الجامعية بحلوان تتسم باتساع طاقتها الاستيعابية، مضيفا أنها جاهزة تمامًا حال الاحتياج إليها حيث يتم دوريًا إجراء عملية تطهير وتعقيم منتظمة لها، وتجديد ورفع لكفاءة المباني والمنشآت، مشددا على أن جامعة حلوان تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية صحة وسلامة العاملين في المباني، بالإضافة إلى الحفاظ على المتعلقات الشخصية الخاصة بالطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، إنه يجري حاليًا تعقيم وتطهير دوري لكل الغرف بالمدن الطلابية بالجامعة، حتى تكون جاهزة لاستقبال المصابين بالفيروس، داعيا كافة الجهات بالدولة إلى ضرورة التوحد والتكاتف وتقديم يد العون لدعم الوطن في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.