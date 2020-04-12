"التراس": انتظروا نتائج "العربية للتصنيع" في إنتاج المستلزمات الطبية

قال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنَّ زيارة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة للهيئة واطلاعها على الصناعات المهمة التي تصنعها الهيئة؛ استهدفت تعميق التصنيع المحلي وزيادة المنتج المحلي الذي يحل مكان المنتج الخارجي وتقليل من التسجيل الخارجي وزيادة الاعتماد والقيمة المضافة لمصر.

وأضاف التراس، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "extra news"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنَّه جرى استعراض مجهودات الهيئة في سبيل دعم المشروعات العملاقة في مصر، لافتًا إلى أنَّ الهيئة تنتج الأسرة الطبية لغرف العناية المركزة، متابعًا "ستظهر نتائج إسهامات الهيئة في صناعة المستلزمات الطبية خلال الفترة المقبلة".

وأشار "التراس"، إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعميق المنتج المحلي ونقل التكنولوجيا لمصر، لافتًا إلى أنَّ الهيئة لديها خطط لتعميق الصناعة، مبينًا أنَّه جرى البدء والإسراع في هذا الاتجاه خاصة مع وجود أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم.