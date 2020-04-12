24 وفاة و2186 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم، تسجيل 24 وفاة و2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع معدلات يوم أمس، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي الأحد أن حصيلة الوفيات بالفيروس ارتفعت منذ أمس من 106 حتى 130 شخصا، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 15770 حالة، وانتشرت العدوى في 82 من أقاليم البلاد.

وسجلت الإصابات الجديدة في 52 إقليما روسيا، وتعود معظمها (1306) إلى العاصمة موسكو و270 أخرى إلى مقاطعتها.

وتماثل 246 مريضا للشفاء من الفيروس منذ أمس، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1291 شخصا.

وأجرت السلطات الروسية حتى الآن 1.2 مليون فحص لكورونا.

وتتصدر العاصمة موسكو قائمة أكبر بؤر الفيروس في البلاد، وتعود إليها 10158 حالة من إجمالي عدد الإصابات، و72 من الوفيات المسجلة.