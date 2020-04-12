توزيع 5 آلاف كرتونة غذائية على أسر العزل المنزلي بالمنوفية

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بأنه تم توزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع بنك الطعام المصري على أسر العزل المنزلي والمضارين من تداعيات انتشار فيروس كورونا والأسر المضارة من موجة الطقس السيئ والعمالة الغير منتظمة بالإضافة إلى الأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، يأتي هذا في إطار خطة محافظة المنوفية لدعم تلك الأسر وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم ، مؤكداً على أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الضرورية للمواطنين.

وأوضح اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة بأن عملية توزيع الكراتين تتم من خلال التنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لتحديد الأسر المستحقة والفئات الأكثر احتياجا وذلك في إطار اهتمام محافظ المنوفية بالمواطنين والتخفيف عن ألامهم والحد من معاناتهم.

يذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وأطلق العديد من المبادرات بالتعاون مع الغرفة التجارية ومدير ية التموين ورجال الأعمال لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة وكذا توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع جمعية الأورمان على العمالة الغير منتظمة ، كما تم توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير على أسر العزل المنزلي بالمحافظة.

وأشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم الدولة للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.