محافظ المنوفية توفر 144 وظيفة بـ13 مليونا عبر "مشروعك" خلال شهر واحد

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" أسهم في توفير 144 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر مارس الماضي، بقروض 13 مليونًا و484 ألف جنيه لتنفيذ 105 مشروعات متنوعة بكل مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع البنوك المصرية.

وسبق وأعلن محافظ المنوفية، تأجيل سداد الأقساط المستحقة على جميع عملاء مبادرة "مشروعك" لمدة 6 أشهر، على أن تلتزم البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير علي التأجيل، وبذلك يحق لكل العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة 6 أشهر، تنفيذاً لتوجيهات وزير التنمية المحلية وفي ضوء قرارات البنك المركزي المصري ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين في تجاوز الأثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ المنوفية أن مبادرة مشروعك تهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الإستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة، وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة في سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.