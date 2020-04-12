الصحفيين: نخاطب الإنتاج الحربي لتوفير كمامات وقفازات للزملاء

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، توافر مواد الكحول الإيثيلي بنسبة 70% للتطهير والتعقيم بمنفذ القوات المسلحة بنقابة الصحفيين، بأسعار جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة النصر.

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، إنّه جار مخاطبة وزارة الإنتاج الحربي، بشأن طلب الموافقة على إتاحة كمية مناسبة من الكمامات والقفازات لنقابة الصحفيين، عبر منفذ القوات المسلحة، لتكون متاحة للزملاء الصحفيين وأسرهم، وكذا فريق العمل اليومي بالنقابة.

وأوضح عبدالمجيد في بيان له، أنّ ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية اللازمة، لمواجهه تفشي وباء كورونا.