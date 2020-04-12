خبير عقاري: مباردة المركزي ساهمت فى سرعة حجز وحدات الرحاب

أعلنت وزارة الإسكان، أنه بدأ صباح اليوم، الحجز الإلكتروني لـ238 وحدة سكنية، بمساحات من 92 م2 : 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، بمدينة القاهرة الجديدة، مؤكداً أنه جرى حجز جميع الوحدات في خلال نحو 5 دقائق فقط.

وقال سيف فرج، الخبير العقاري، إن مقدم حجز وحدات الرحاب 100 ألف جنيه، بينما قدمت وزارة الإسكان أكثر من وسيلة لسداد قيمة الوحدات، منها أقساط ربع سنوية لهيئة المجتمعات العمرانية، أما الطريقة الثانية هي وفقا لمبادرة البنك المركزي لدعم تملط الطبقة الوسطى وحدات سكنية، قد تصل مدة السداد إلى 20 سنة.

وطرحت وزارة الإسكان تلك الوحدات بمقدم 100 ألف جنيه، ويبدأ سعر المتر بـ12 ألف جنيه، وبدأ بنك الإسكان والتعمير في تلقي مقدم الحجز منذ يوم 13 مارس الماضي وحتى الأمس، بينما بدأ اليوم اختيار مواقع الوحدات واستكمال الحجز إلكترونيا.

وأضاف فرج، أن مبادرة البنك المركزي لدعم وحدات متوسطي الدخل ستسهم بشكل كبير في رواج السوق العقارية، لأن الطبقة الوسطى كانت تجد صعوبة فى تملك وحدة مناسبة لها خاصة في ظل ما يقدمة القطاع الخاص من وحدات يتراوح سعرها بين 5 إلى 10 ملايين جنيه، بينما تقدم المبادرة دعم لوحدات تصل إلى 2 مليون جنيه، وهو ما يناسب الطبقى الوسطى التي كانت لا تجد ما يناسبها في مشروعات الإسكان الاجتماعي وكذلك مشروعات المطورين العقاريين، وبذلك يتاح للمواطن سداد 70% من سعر الوحدة من خلال مبادرة البنك المركزي لتمويل الوحدات في المشروعات السكنية المتوسطة، وبأقساط شهرية تبدأ بـ3100 جنيه.

وفي بيان رسمي اليوم أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان، نجاح سياسة وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع، من الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة، بداية من الوحدات بديل العشوائيات، والإسكان الاجتماعي، ومرورا بالإسكان المتوسط، وانتهاء بالإسكان الفاخر.

وقال محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقاري، إنه يجري التخصيص بأسبقية الحجز الإليكتروني "online"، وذلك بحضور مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولي بنك التعمير والإسكان، وأحد مستشاري مجلس الدولة، مشيراً إلى أن عدد العملاء الذين تقدموا للحجز 6309 عملاء، سدد 2877 عميلا منهم مبلغا جديدا الحجز، بينما تم استبعاد 30 عميلا لمخالفة الشروط والأحكام، ليصبح إجمالي العملاء الذين أتيح الحجز لهم، 2846 عميلا.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية، أنه يمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقى الثمن (70 %) من خلال مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى المصري وفقاً لشروطها، ويتم سداد وديعة الصيانة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني.

وتابع أنه يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد: غاز – كهرباء – مياه)، موضحاً أنه تم سداد مقدم حجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 1500 جنيه مصروفات تسجيل، ويتم بعد ذلك استكمال سداد 30 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط سنوية متساوية حتى 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المُعلنة في البنك المركزى وقت السداد بالإضافة إلى (2 % + 0.5 %) مصاريف تحصيل.

وأكمل: "يُستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفي حالة التأخير عن سداد أى دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تُعادل فائدة البنك المركزى السارية وقت السداد بالإضافة إلى (2 % + 0.5 %) مصاريف تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، كما يمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقي الثمن (70 %) من خلال مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي المصري وفقاً لشروطها".