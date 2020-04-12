نصف آلي.. محافظ الوادي الجديد يفتتح مجزرا للدواجن بقرية المنيرة

افتتح، صباح اليوم الأحد، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مشروع مجزر ذبح دواجن نصف آلي بقرية المنيرة بمركز الخارجة.

وقال المحافظ إن الطاقة الإنتاجية للمجزر تبلغ 1500 دجاجة/ساعة، ويحتوي على ثلاجات لحفظ الدواجن الطازجة والمجمدة بطاقة تخزينية 50 طنًا، وذلك بتكلفة إجماليه بلغت 2.5 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المجزر يخدم مشروعات تربية الدواجن بالمحافظة بشكل مباشر، ويوفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه وجه بتوريد منتجات المجزر إلى الوحدات المحلية لمراكز المدن لبيعها بمنافذ البيع التي تم تخصيصها، والبالغ عددها 15 منفذًا بواقع 7 منافذ بمركز الخارجة، و8 منافذ بمركز الداخلة، وذلك لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة، موجهًا بتعميم التجربة بباقي مراكز المدن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ولمنع استغلال التجار في ظل مواجهة الدولة لأزمة فيروس كورونا المستجد.