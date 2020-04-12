وكيل تعليم دمياط يأمر جميع العاملين بالديوان العام بارتداء كمامات

أصدر، اليوم الأحد، عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، أمرًا إداريا بارتداء العاملين بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية وكافة مدارس المحافظة كمامات وقائية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشمل القرار عدم السماح بدخول غير العاملين بالدواوين، على أن يكون التعامل مع المترددين على الدواوين من خلال شباك واحد بالدور الأرضي، إضافة إلى تقليص عدد العاملين بالدواوين والمدارس بما لا يسمح بالتجمعات ولا يضر بمصلحة العمل.

وأكد القرار على منع عقد أي اجتماعات سواء بالدواوين أو المدارس مهما كانت الأسباب، مشددًا على جميع الجهات المعنية بتنفيذ الأمر كل فيما يخصه.