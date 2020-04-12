نقل النواب تطالب الشركات والمنشآت بتوفير كمامات ومطهرات للعاملين

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل في مجلس النواب، إنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتشديد على الشركات بتوفير أقصى درجات الحماية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بإجراءات عدة، بينها ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات بين المواطنين وفي المشروعات بأنحاء الجمهورية، يعكس حرصه على صحة المصريين، خاصة البسطاء الذين لا يستطيعون شراء كمامات واقية ضد فيروس كورونا، ويحرص على توفير تسهيلات للفقراء.

وأشار زين الدين إلى إيجابية خطوة التنسيق في المحافظات مع الجهات المعنية، لتوفير كميات من الكمامات الواقية مجانًا للعاملين في هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة والعاملين في منظومة النظافة ورفع القمامة من الشارع، إذ إنّهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأضاف أنّ الدولة وفرت التسهيلات اللازمة لأصحاب العمل التي تمكنهم من الحفاظ على قوت العمال وكذلك الحالة الصحية لهم، من خلال عدة إجراءات اقتصادية وصحية، ما يضطرهم إلى الالتزام بها، مؤكدا ضرورة توفير المطهرات اللازمة لحماية العاملين وتوفير الكمامات والجوانتيات وكيفية استخدام المطهرات في المنشآت بالمصانع والشركات، ومطالبا بمتابعة دورية للتأكد من تنفيذ الإجراءات.