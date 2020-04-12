إزالة 16 تعد على 200 فدان بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء المخالف للقانون.

وأعلن المحافظ أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أزالت أمس السبت، 16 حالة، على مساحة 200 فدانًا، و10 قيراط، و13 سهم، على أراضي زراعية، و 20 حالة إزالات مباني، على مساحة 4680 مترًا مربعًا ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس السبت، إلى 391 حالة، على مساحة1483 فدانًا، و15 قيراطًا، و3 أسهم، على أراض زراعية، و420 حالة إزالات مباني على مساحة 44372 مترًا مربعًا.

وأكد المحافظ، استمرار الحملات لتطبيق أحكام القانون، والتصدي بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

وكان المحافظ قد تابع خلال جولة مفاجأة تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بطريق المنيا الزاوية، التابع للوحدة المحلية لنزلة حسين بمنطقة شرق النيل.

كما قاد المحافظ حملة مكبرة، نجحت في استرداد ألف فدان تقريبًا لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوي بالطريق الصحراوي الغربي، وهي أرض لم يتقدم واضعو اليد عليها بأي طلبات لتقنينها طبقًا للقانون 144 لسنة 2017، وهي عبارة عن أرض فضاء ليس بها أي مظاهر للزراعة، وقام بعض المواطنين بالتعدي عليها، مستغلين الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة، بعد أن تم استردادها، مشيرًا إلى تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.