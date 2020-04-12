الدقهلية تفض تجمعات الباعة الجائلين وسوق الأحد في بلقاس

فضت رئاسة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم، تجمعات الباعة الجائلين وسوق الأحد في ميداني أولاد عمر، وخطاب، وشارع الجيش، وكوبري الزراعة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وخرجت الحملة في ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن تكثيف حملات إغلاق جميع الأسواق والتجمعات بالمدينة ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وبناء على تعليمات الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس.

وقادت الحملة غادة الحمادي والمهندس لطفي عباس نائبا رئيس مركز ومدينة بلقاس، وذلك بحضور محمد عبدالله مدير الإشغالات، وفريق العمل بالإشغالات المعاون له ومحمود وزة بالمتابعة، وشرطة المرافق ،والقوة الأمنية من مركز شرطة بلقاس.