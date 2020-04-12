محافظ الدقهلية عن التدخل لدفن طبيبة شبرا البهو: نفذنا القانون بحذافيره

علق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على واقعة رفض أهالي قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، دفن جثة طبيبة بمقابر القرية، واصفًا المشهد بـ"غير المقبول"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، على شاشة "التلفزيون المصري".

وأضاف "مختار": "للأمانة ما حدث لا يعبر عن أهالي القرية وأهالي المحافظة، هؤلاء 200 شخص، لا يعبرون عن رأى أهالي المحافظة، ونحن ننفذ القانون زي ما قال الكتاب وبحذافيره، وأي مجتمع فيه الكويس والوحش".

وأشار إلى أن أهالي الدقهلية، كان لديهم غضب شديد تجاه الواقعة، كونها لا تتفق مع عاداتهم وأخلاقهم، مشددا على اتخاذ ما يلزم تجاه الواقعة قانونيا، متابعا: "لكن هناك جزء معنوي، وهو ما دفعنا لاتخاذ قرار بوضع اسم الطبيبة على إحدى المدارس، حتى تستمر ذكراها".