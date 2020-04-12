فض 3 أسواق شعبية في الإسكندرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

شن عدد من أحياء الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة الأسواق الشعبية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا بإلغاء الأسواق الشعبية والأسبوعية بأحياء وقرى المحافظة لمدة أسبوعين، منعا للتجمعات.

وقال محمد عبد الله، رئيس حي العامرية ثان، إن الحملة أسفرت عن إزالة أسواق قريتي "اليمن وأبو بكر"، مشيرا إلى أنه جار التنسيق مع قوات الشرطة لمنع إقامة أي أسواق في القرى.

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق الإسكندرية، أنه جرى فض سوق خورشيد، وإزالة الإشغالات بمحيط شارع المزلقان.

وأضافت رئيس حي شرق، أن الحملة تحفظت على كافة الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق وإيداعها بمخازن شرطة المرافق.