خروج 10 من مستشفى عزل إسنا لتعافيهم من كورونا

أعلن مستشفى إسنا، جنوب الأقصر، والمخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، عن خروج 10 حالات جديدة عقب تعافيها من الفيروس تمامًا، وتحول تحاليلها من إيجابية لسلبية مرتين متتاليتين.

ووجهت الدكتور إلهام محمود، مدير المستشفى، الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبى والتمريض والعاملين بالمستشفى على هذا المجهود المميز وأكدت على دورهم الكبير كأبطال فى مواجهة الفيروس، وذلك بعد خروج 5 حالات أخرى أمس بعد تعافيهم تماماً.

وشهدت الأقصر مساء أمس وفاة سيدة في العقد الخامس من عمرها نتيجة إصابتها بالفيروس في مستشفى الصداقة بأسوان، فيما بعثت إدرة الطب الوقائي بسيارة نقل للموتى لنقلها حيث تدفن بمقابر عائلتها، وسط إجراءات احترازية أثناء عملية الدفن.