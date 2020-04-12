إزالة 14 مخالة لمبان على الأراضي الزرعية ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء المخالف للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى تنفيذ 14 قرار إزالة اليوم على مساحة 11330 مترًا مربعًا، منها 10 حالات تعدٍ بالمباني على ملك أراضي الصرف، و4 حالات مبان مخالفة على الأراضي الزراعية.

وأكد المحافظ، استمرار الحملات لتطبيق أحكام القانون والتصدي بكل حزم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة.