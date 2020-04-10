الغربية تزيل 38 حالة تعدي على الأراضى الزراعية خلال يومين

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 38 حالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 8028 متر خلال أمس وأول أمس، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن ومديرية الزراعة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

وأوضح محافظ الغربية، في بيان صحفي اليوم، أن الحملات أسفرت عن إزالة 7 حالات تعد بمساحة 1350 متر بالوحدات المحلية، شملت 4 حالات بمساحة 600 متر بحي أول طنطا، و3 حالات بمساحة 750 متر بحي ثان طنطا.

كما تم إزالة 11 حالة تعد في المهد على أراضي زراعية بمساحة 3588 متر بمركز المحلة الكبرى، وإزالة 20 حالة تعد على أملاك خاصة بمساحة 3120 متر، منها حالة واحدة بمساحة 600 متر مباني بحي أول المحلة الكبري، و6 حالات بمساحة 655 مترا .

وأكد المحافظ علي التعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.