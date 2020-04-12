الرقابة الإدارية تضبط مصنع أدوية مغشوشة في كفر الشيخ

نفذت هيئة الرقابة الإدارية وبالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، ومديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة المحلية بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة لمداهمة أحد المصانع غير المرخصة والذي تبين انه مُدار بمعرفة فني تبريد وتكييف، ويمارس نشاطه المخالف داخل عقار بمنطقة بلطيم لتصنيع وتعبئة الأدوية الطبية والإتجار بها بالمخالفة ‏للقانون، حيث تم ضبط كميات من الملصقات التي تحمل العلامات التجارية والأسماء لشركات أدوية وهمية، و2.3 مليون قرص أدوية لأصناف مختلفة مجهولة المصدر، و5 آلاف قرص مغلف ‏مُعد للبيع و20 ألف عبوة فارغة و90 كجم بودرة خام مُعدة لتصنيع الأدوية، وكذلك تم التحفظ على المعدات وأدوات التصنيع، وضبط صاحب المصنع وعرضه على النيابة العامة لإجراء تحقيقاتها معه.

كما أسفرت الحملات الأخرى على المنتجات والمستلزمات الطبية والمطهرات المغشوشة غير المطابقة للمواصفات بمحافظات (مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، قنا، سوهاج، جنوب سيناء) عن ضبط 34 ألفا و654 قفازا طبيا، و6 آلاف و652 ماسك طبي، و964 لتر كحول، و3 آلاف عبوة لمواد مطهرة مجهولة المصدر، و2123 عبوة أدوية منتهية ‏الصلاحية ومجهولة المصدر في 11 مخزنا غير مرخص لتجميع المستلزمات الطبية والأدوية وبيعها بالسوق السوداء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.