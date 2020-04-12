بلاستيك شفاف وممكن تتغسل.. خالد الجندي يرتدي كمامة الأوقاف على الهواء

ارتدى الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كمامة على الهواء، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يعرض عبر شاشة Dmc.

وقال الجندي، إن هذه الكمامة من إنتاج وزارة الأوقاف، حيث وجه الشكر لها، قائلًا إن ما حدث فكرة رائعةً، خاصةً أنه يمكن غسلها: "أنا ماشي بيها شخصيًا وجبتها لكل حبايبي، بلاستيك شفاف، ونوع فاخر، ومرنة، واللي قدامك بيسمعك بس في بينكم عازل".

وأضاف الشيخ خالد الجندي، أنه من الممكن إرتداؤها خلال قيادة الدرجات أو الموتوسيكلات، وفي نهاية اليوم تُغسل الكمامة بالمياه والصابون: "الأستك بتاعه قوي وأنا أنصح بها، وهتقلل فرصة العدوى وقضت على مشكلة الكمامات، خاصةً إننا بنستخدم الكمامات كتير وممكن نبدلها مع بعض، لأننا في مصر مش بنرمي حاجة".

وتابع ممازحًا: "اللي يضحك يضحك خلي الناس تنبسط، وبعدين شفاف، ومش مغطي الوش، ويمكن تصنيع حاجة لمهمين زي حالاتي اللي هم مستهدفين عشان الاغتيالات تكون مضادة للرصاص، وأهم ميزة في الماسك إنك مش هتعرف تهرش في مناخيرك أو فمك".

وأنشأت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وحدة إنتاجية مختصة لإنتاج قناع حماية الوجه، مساهمة منها لتعزيز حماية الأفراد والمؤسسات في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتهدف الأقنعة لتوفير حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة، الذي قد يصيب الأنف أو الفم أو العينين، وبالتالي انتقال الفيروس من شخص لآخر، وبما أنّ الكمامة وحدها لا توفر الوقاية اللازمة للعينين، فالقناع يساعد في عدم وصول الرذاذ إليهما، ويساعد كذلك على تجنب لمس الوجه باليدين.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان عنها، أنّه من بين المميزات الرئيسة التي يتمتع بها القناع، إمكانية تكرار استخدامه بشكل يومي من خلال غسله بالماء والصابون، إذ إنّه مصنوع من مادة البولي كربونيت المقاومة للخدش، ما يطيل عمر القناع الافتراضي.

يذكر أنّ المواد الداخلة في صناعة القناع، تتميز بمرونتها وإمكانية تغيير مقاسها وفقًا لمقاس الوجه، إذ تغطي الوجه من الجبهة إلى أسفل الذقن، ومن المقرر طرح القناع للبيع بسعر 50 جنيها فقط للقناع الواحد.