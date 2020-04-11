خالد الجندي: تمسكنا بالطهارة يعصمنا من كورونا حتى الآن

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الدين الإسلامي، هو دين الطهارة، وكل شيء فيه يحثنا على النظافة "وثيابك فطهر"، "إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين"، مؤكدا أن كل آيات القرآن، تتحدث عن الطهارة والنظافة الفريضة الغائبة، وأنه لا يوجد دين في العالم يطهر أبناءه 5 مرات في اليوم، سوى الإسلام من خلال فريضة الصلاة.

وأضاف الجندي، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال: "أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء في اليوم الواحد 5 مرات في اليوم والليلة، هل يبقي ذلك من ضرره شيء".

وأشار إلى أن القرآن "بيتلكك لك علشان تستحمى"، الدين كل ما فيه عبارة عن طهارة ونظافة، و"لو اتبعنا أسلوب الطهارة منذ البداية، لكان العالم سلم، ويمكن ما يعصمنا حتى الآن، هو أننا ما زلنا محتفظين بالوضوء والغسل، وهو ما أنقذ المجتمع المصري حتى الآن، من خطر فيروس كورونا المنتشر".