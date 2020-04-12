  وزارة الصحة السودانية: 270 حالة اشتباه بكورونا

قالت وزارة الصحة السودانية إن التقارير الوبائية، أشارت إلى أن حالات الاشتباه بالإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في مراكز العزل بالسودان، بلغت 270 حالة اشتباه، بينها 28 حالة اشتباه جديدة.

وأوضحت الوزارة السودانية، في بيان اليوم، أن جملة الإصابات بالفيروس، بلغت 19 حالة، بينها حالتا وفاة، لافتة إلى أنه لم تسجل أية حالات إصابة جديدة.

وأضافت الوزارة السودانية، أن إحدى الإصابات تماثلت للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى حالتين.

وعقدت اللجنة الفنية لمواجهة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية اجتماعا اليوم، في حضور الإدارات المختصة بالوزارة والشركاء والجهات ذات الصلة.