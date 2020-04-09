  ارتفاع عدد مصابي كورونا في السودان إلى 15 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، ارتفاع عدد مصابي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 15 حالة، بعدما تم تأكيد إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان، إن التقارير الوبائية أكدت تسجيل حالة جديدة للإصابة بوباء كورونا المستجد لسوداني في الأربعينيات من العمر قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتلقى حاليا الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل.

وأوضحت الصحة السودانية، أنه لم تُسجل وفيات جديدة، عدا حالتي الوفاة التي سبق الاعلان عنهما، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا المستجد بلغ 238 حالة إشتباه بجميع مراكز العزل بالسودان.