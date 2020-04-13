محافظ الإسماعيلية يوجه بإنهاء طلاء واجهات المنازل

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قرارا رقم 216 لسنة 2020 بشأن إسراع ذوي الشأن واتحادات الشاغلين وأصحاب العقارات والوحدات السكنية بنطاق مدن المحافظة وقطاعاتها في إنهاء طلاء واجهات المباني باللون البيج الفاتح وطلاء النوافذ باللون النبيتي وذلك حفاظا على المظهرالحضاري والصورة الجمالية للمحافظة.

كما تضمن القرار التزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة بعدم إدخال أي مرافق لأي عمارات سكنية أو منشآت أو عقارات تكون واجهاتها من الطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجي وذلك حفاظا على المظهر الحضاري والذوق العام، كما يشترط عند إصدار تراخيص بناء جديدة أو تعديل فى ترخيص قائم أن يضاف إلى اشتراطات الأعمال المرخص بها بند طلاء واجهات المبنى باللون البيج والنوافذ باللون النبيتي وعدم منح شهادة صلاحية بإشغال المبنى للعقارات الجاري إنشاؤها دون قيام صاحب العقار بالتشطيب الخارجي واجهة العقار ووفقا لأحكام المواد 138، 139، 140، 176 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنه 2008 بشأن شروط التراخيص الصادرة لهذه العقارات والتى تنص علي حتمية الانتهاء من جميع أعمال بما فيها تشطيب الواجهات الخارجية قبل إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال.

وأشار المحافظ فى بيان له أمس إلى أنه بخصوص المباني القائمة بالفعل وصدرت لها شهادة بصلاحية المبنى للإشغال بالمخالفة لأحكام قانون البناء فيتم إنذار أصحاب هذه العقارات القائمة ومنحهم مهلة شهرا من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وتشطيب الواجهات الخارجية الظاهرة لمبانيهم وفي حالة انتهاء المدة يتم قطع المرافق بجميع أنواعها عن العقار المخالف لحين قيام ذوي الشأن بتنفيذ طلاء الواجهات الخارجية له على النحو المحدد بهذا القرار.

وأضاف اللواء شريف بشارة أنه فيما يخص المبانى المنشأة بالمخالفة والمقامة دون صدور تراخيص بناء بالمناطق غير المخططة أو المحرر ضدها مخالفات مبانٍ وفي ضوء صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء بحظر إصدار أي قرار للتصالح وفقا للقانون المشار إليه في شأن مخالفات البناء إلا بعد تشطيب وطلاء الواجهات للمبنى باللون المحدد بهذا القرار وبعد معاينة مدير الإدارة الهندسية المختص للعقار للتأكد من تمام التنفيذ، كما ينص القرار حصر رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة كل المباني غير المنتهية التشطيب الخارجي وغير المطلية واجهتها طبقا لأحكام هذا القرار، وإعداد تقرير يومي بحالتها على الطبيعة وبيان موقفها من تنفيذ القرار الماثل وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات