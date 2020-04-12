صحح معلوماتك.. الصحة توضح حقيقة انتقال العدوي عبر جثث الموتى

نشرت وزارة الصحة والسكان، توضيحاً بشأن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة من جثامين المتوفين بالفيروس.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية تصحيح بعض المعلومات، بشأن انتقال فيروس كورونا، وفقا لما أفصحت عنه وزارة الصحة المصرية.

توضيح عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)

أوضح دليل منظمة الصحة العالمية الخاص بنظم مكافحة العدوى، والتعامل الآمن مع جثث الموتى، أنه حتى الآن لا يوجد دليل على إصابة الأشخاص بالعدوى جراء التعرض لجثث الأشخاص، الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومع ذلك تنصح المنظمة العاملين الصحيين وموظفي المشرحة، والقائمين على الدفن والمتعاملين مع الجثامين، بارتداء أدوات الوقاية الشخصية المناسبة.

وجدير بالذكر أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمصر بلغ 1939 حالة، وبلغت اجمالي عدد الوفيات 146 حالة وفاة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في بيانها أمس السبت.