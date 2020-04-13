تنفيذ إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي بقرى الحامول خلال فترة الحظر

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الحملات المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية خلال تطبيق فترة الحظر ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما تابع تنفيذ عددا من قرارات الإزالة للمتعدين على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم تنفيذ إزالة 8 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 2005 أمتار بقرى "كوم الحجر، أم يوسف ، التابعي "، فضلًا عن إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية بمساحة 837 مترا، بعزبة الدياسطي بالوحدة المحلية بالبنا بمركز ومدينة الحامول، وتم رد الشيء لأصله، وتسليم المواقع لجهات الولاية خالية من أي تعدٍ، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ الإقليم، أن الدولة ستتصدى بكل قوة للبناء المخالف والعشوائي، مشيرًا إلى استمرار الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ الحملات المكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن لتقديم الدعم المطلوب للإسراع في تنفيذ إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى تحويل المخالفات للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ"، طبقًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.