وزير الاتصالات: توزيع "فيزا" على مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن صرف منحة العمالة غير المنتظمة يتم وفق خطة وآلية منسقة تليق بالمواطن المصري للحفاظ عليه من خطر العدوى والإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه تم تخصيص الرقم 142 ليكون الخط الساخن للاستعلام عن الميعاد والمكان المحدد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لكل شخص.

وكشف طلعت أن نظام صرف المنحة سيختلف الشهرين المقبلين عن الشهر الحالي، شارحا: "المواطن هيصرف المكافأة الشهر ده ومعاه كارت فيزا ورقم حساب اتفتحله، هيستلمه مع مكافأة الشهر ده، والشهرين القادمين هتتحط منحة كل مواطن يستحق المنحة في حسابه الشخصيي يقدر يستلمها أي وقت من أي مكان".