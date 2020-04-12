العثور علي جثة عامل مقتولا في ظروف غامضة بكفر شكر

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة عامل بمزرعة مقتولا ومكبل الأيدي من الخلف، وتجري فحص لعلاقات المجني عليه وتستجوب أهله والشهود والمترددين علي مسكنة وعمله.

تلقى العميد أنور حشيش، مأمور مركز كفر شكر، بلاغا يفيد العثور على جثة "م.ج.س.ب" عامل في مزرعة، مقيم بمنطقة كفر الحبش بقرية برقطا دائرة مركز كفر شكر، وسط منطقة ينمو فيها نبات الغاب على شاطئ نهر النيل، ومكتوف الأيدى من الخلف. انتقل المقدم إسماعيل خطاب للموقع، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لاتخاذ اللازم.

وتواصل أجهزة الأمن جهودها للوصول لمرتكبي الجريمة وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وكشفت التحريات الأولية أن علاقات المجني عليه طيبة مع الجميع، ولا تربطه خلافات مع أحد، وقررت النيابة عرض الجثة علي الطب الشرعي لتحديد ملابسات الواقعة، وسبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك