الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى ألف و914

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"بالجزائر، جمال فورار، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بالبلاد إلى ألف و914 حالة إصابة، و293 حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 89 حالة إصابة جديدة في 19 ولاية، و18 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا المستجد بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 591 حالة.

وأشار المسؤول الجزائري، إلى أن هناك 27 ولاية لم تظهر بها حالات جديدة، بينما خضع ألف و729 مصابا للعلاج بالبروتوكول العلاجي الجديد.

وأغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وبدأت السلطات الجزائرية، الأحد الماضي تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة "36 كم غرب العاصمة" التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بكورونا المستجد.