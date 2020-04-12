محافظ كفر الشيخ يتابع التزام الأهالي بغلق المحال تنفيذا لقرار الحظر 

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، قرار غلق المحال باليوم التاسع عشر من أيام الحظر، والغلق الفوري للمخالفين من المقاهي والكافتيريات، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر التجوال من الـ 5 مساءً حتى الـ6 صباحا، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة.

وأوضح المحافظ، أن الحكومة تفرض الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس بشكل تدريجي، مؤكداً على التنسيق والتعاون الكامل والمستمر لتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية فى مجابهة فيروس كورونا من أجل سلامة المواطنين.