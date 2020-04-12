ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في سلطنة عمان إلى 4

أعلنت وزارة الصحة العمانية وفاة وافد مصاب بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، يبلغ من العمر 37عاماً، وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن هذه تعد رابع وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بالوباء.

وكانت وزارة الصحة في السلطنة، دعت في وقت سابق، الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

إجمالي العائدين إلى السلطنة حوالي 3 آلاف و746 عمانيا

وأهابت وزارة الصحة العمانية، بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، وصل خلال اليومين الماضيين الأعداد الأخيرة من العمانيين الراغبين في العودة للبلاد، وبلغ عددهم حوالي 740 مواطنا، ليصل إجمالي العائدين إلى أرض الوطن حوالي 3 آلاف و746 عمانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.