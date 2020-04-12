"الظواهرى": الفيروسات الحديثة ومنها كورونا تتطور حسب جينات البشر

قال الدكتور مختار الظواهرى، نائب رئيس جامعة مصر، وعميد كلية البايوتكنولوجي، إن أزمة فيروس كورونا لا تتعلق بدولة بعينها، لكنها أزمة يواجهها العالم أجمع، مشيراً إلى أن مهام البحث العلمي في مصر، خاصة ما يتعلق بكليات البايوتكنولوجي والتصنيع الدوائي والصيدلة، تهتم منذ أن تم إنشائها بتشخيص الفيروسات ومعالجتها ومعرفة الجينوم الخاص بها من خلال التشخيص الجزيئي.

وأوضح «الظواهرى» في تصريحات صحفية، أن الفيروسات بمختلف أنواعها ليست جديدة على البشرية، مشيراً إلى أن كورونا المستجد ينتمى لعائلة كبيرة، والفيروسات تتطور وتتشكل وفقاً لتغير الخواص الجينية المرتبطة بحياة البشر كل فترة، وتتطور تلقائياً مع التطور، لما لها من طفرة وراثية موجودة منذ أن بدأت الخلية.

وأوضح أن الفيروسات تتغير وفقاً لمتغيرات الزمن والخواص والطبائع الجينية الخاصة بالبشر، مؤكدا أن تغيرات الفيروسات تتطور طبيعياً بصفات جديدة، موضحاً أن المشكلة الرئيسية فى الفيروسات الجديدة التى يعاني منها البشر مؤخراً، تتمثل في عدم قدرة الأجهزة المناعية للبشر في التعرف على هذه الفيروسات وتكوين مضادات لها.

وأشار "الظواهري"، إلى أن ذلك تمت ملاحظته خلال السنوات الأخيرة خاصة آخر 30 عاماً، والطفرات الجديدة أدت إلى وفاة الآلاف.

وقال إن الأبحاث التي تجرى حالياً تهدف إلى التعرف على الطفرات الجديدة للفيروسات للتعرف على طرق تشخيصها، والذي يأتي من خلال تتبع الحمض النووى «الجنينوم»، كما أن الأبحاث تجرى حالياً على استخدام الأدوية فى علاج بعض الأمراض كالملاريا، من خلال بروتوكولات العلاج، مضيفاً أن ابتكار الأمصال دائماً يكون متوافقاً مع جينات المواطنين فى كل دولة.

وأشار إلى أن أساتذة بالجامعة، قدموا مقترحاً لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بشأن إنتاج مصل معين يهدف إلى المساهمة فى علاج كورونا خلال فترة زمنية وجيزة.