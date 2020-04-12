فيديو.. "تحيا مصر": تسليم 1250 منزلا بعد تطويرها قبل منتصف أبريل

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق دشن حملة "من النيل" ووصلنا لعدد كبير من الصيادين المقيمين على ضفاف النيل لتوفير المواد الغذاية واللحوم، وأدوات النظافة الشخصية.

وشدد مختار على أن الصندوق يحاول توفير احتياطي دائم وجاهزية للتداعيات التي من الممكن أن تتعرض لها الدولة أي وقت من الأوقات بالإضافة للأنشطة التي ينفذها الصندوق بشكل دائم، مؤكدا: "شغلنا موقفش في مواجهة أزمة كورونا وقبل منتصف أبريل سيتم تسليم 1250 منزلا تم تطورها ورفع كفائتها".

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الصندوق متواصل مع وزارة التضامن وهي التي تحدد عدد الأسر وحجم الاحتياجات المطلوبة التي تحتاجها كل منطقة، ولمنع تكرار الدعم من جهات مختلفة للدولة.

وتابع مختار أنه يتم التعاون مع وزارة الهجرة لتقديم تبرعات نقدية وعينية للمصريين بالخارج، كما يتم استقبال تبرعات من المصريين بالخارج.