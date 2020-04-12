أنتجتهما اليابان.. تعرف على دوائي "أفيجان" و"فافيرافير" لعلاج كورونا

منذ أيام، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك أبحاثا تجري على عدد من الأدوية اليابانية والصينية، في إطار التجارب التي تجريها المراكز البحثية بشأن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا، في إطار جهود الدولة المصرية لمجابهة تفشي المرض.

وتستعرض "الوطن"، في نقاط، أبرز المعلومات عن الأدوية التي تم الإعلان عنها بشأن التجارب:

دواء أفيجان

* الشركة المنتجة للدواء يابانية.

* تمت الموافقة على تصنيعه وبيعه في اليابان في عام 2014، كدواء مضاد للفيروسات كالانفلونزا.

* مكونات أفيجان تمنع انتشار الفيروسات.

* في 28 مارس الماضي، وافقت الحكومة اليابانية على استخدامه كإجراء طارئ لعلاج كوفيد -19.

* حقق الدواء نتائجا جيدة في علاج مصابي الفيروس في ووهان.

دواء فافيرافير

* مضاد فيروسي ياباني المنشأ

* يستخدم في علاج الإنفلونزا

* ساهم في علاج المرضى المصابين بمرض الإيبولا وتقليص نسب الوفيات

* تم استخدامه أول مرة عام 2014