 السفير الأمريكي لدى إسرائيل يخرق قيود الحجر الصحي

شارك السفير الأمريكي لدى إسرائيل، دافيد فريدمان، في صلاة جماعية أقيمت أمام حائط البراق في القدس، في مخالفة للقيود المفروضة في إسرائيل، لردع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن 13 شخصا على الأقل شاركوا في الطقس اليهودي التقليدي، فيما تسمح التوجيهات الحكومية بمشاركة 10 أشخاص لا أكثر، شريطة أن يقيموا على مقربة مباشرة من الموقع، فيما يقع مقر إقامة "فريدمان" على بعد كيلومترين عن الحائط.

من جانبها قالت السفارة الأمريكية إن مشاركة "فيردمان" في الصلاة الجماعية، جاءت بالتوافق مع توجيهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن السفير حضر الفعالية بدعوة من كبير حاخامات الحائط الغربى شموئيل رابينوفيتش.