كندا تسجل 21 حالة وفاة جديدة من فيروس كورونا 

سجلت الإدارات الصحية في كندا، اليوم، 21 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 674 حالة.

وأعلنت الإدارات الصحية في مختلف أنحاء البلاد تسجيل 401 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 23 ألفا و702 حالة، كما بلغ إجمالي حالات التعافي 6 آلاف و687 حالة، وأجرت السلطات تحاليل لـ417 ألفا و55 شخصا، بزيادة 6 آلاف و844.

وقالت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا، الدكتورة تيريزا تام، في بيان: "ما زلنا في مرحلة حرجة للغاية في المعركة ضد (كوفيد-19)، ما يفعله كل منا الآن يؤثر على مسار هذا الوباء من خلال البقاء بعيدا، يمكننا تجاوز هذا معا".

وتواصل السلطات الكندية حث مواطنيها ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل وعدم الخروج وخاصة خلال عيد الفصح.