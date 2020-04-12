انتحار أم وابنها في طهران حزنا على وفاة رب الأسرة بكورونا

انتحرت أم وابنها في العاصمة الإيرانية طهران، بعد ثلاثة أسابيع على وفاة الأب نتيجة إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت مواقع إيرانية، إلى العثور على الأم التي بلغت من العمر 52 عاما وقد انتحرت في منزلها صباح اليوم، وبعد إجراء التحقيقات تبين أن ابنها كان قد انتحر قبل يومين.

وأضافت التحقيقات أنه بعد وفاة الأب نتيجة إصابته بكورونا قبل ثلاثة أسابيع، أصيب الابن بالاكتئاب، وساءت حالته النفسية، إثر عدم تمكنه من إجراء مراسم الدفن والعزاء، وامتناع الأقارب والأصدقاء من الحضور وتقديم التعازي له ولأسرته تخوفا من الإصابة بالوباء، حيث تمنع السلطات عقد مجالس العزاء بقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة "كوفيد 19".

وأشارت المواقع، إلى أنه بعد يومين من انتحار الابن عثر على الأم وقد قتلت نفسها لأنها لم تتحمل فراقه.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق، اليوم، ارتفاع الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، إلى أكثر من 4 آلاف و400 حالة بعد تسجيل 117 وفاة جديدة، أمس السبت.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أن البلاد سجلت ألفا و657 إصابة جديدة والإجمالي يرتفع إلى 71 ألفا و686 حالة.