الدقهلية تضع رسميًا اسم الطبيبة شهيدة كورونا على مدرسة قريتها

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم اليوم تعليق اللوحة التي تحمل اسم الدكتورة سونيا ضحية فيروس كورونا على المدرسة الابتدائية بقرية شبرا البهو مركز أجا، ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف الابتدائية.

وأضاف المحافظ أنه هذا القرر صدر بالأمس، وتم التنفيذ اليوم، تقديرا من كافة أعضاء الجهاز التنفيذي لدور الأطباء، وتخليدا لذكرى الدكتورة الراحلة، وتأكيدا من الدولة أنها ترعى أبناءها أحياءا، وتكرم ذكراهم بعد الرحيل.

وأوضح المحافظ أن أهالي المحافظة يضربون دائما مثال يحتذى به في التضامن والتعاون والمشاركة المجتمعية ولن يعكر صفوها حدث فردي هنا أو هناك، موجها التحية لأبناء الدقهلية الكرام.