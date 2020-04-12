فرض الطوارئ في أحد سجون روسيا بعد أعمال شغب

أعلن رئيس اللجنة الاجتماعية لمراقبة مراعاة حقوق الإنسان في سجون مقاطعة إركوتسك الروسية، أوليج أنتيبينكو، أنه تم فرض حالة الطوارئ في سجن أنجارسك، بعد وقوع أعمال شغب فيه، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف أنتيبينكو، أنه تم توزيع المشاركين في أعمال الشغب على سجون أخرى، ولم تصب مهاجع السكن بأي ضرر.

وفي وقت سابق، أشارت الأنباء، إلى أنه تم فتح قضية جنائية للتحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في 9 أبريل في السجن رقم 15 في أنجارسك.

وتبين أن أحد السجناء، لم ينفذ أمر بعض العاملين في السجن وقام بشتمهم، وخلال الشجار، أصيب أحد موظفي السجن، وتم إدخاله إلى المستشفى.

وأكد أنتيبينكو، أنه في مساء 10 أبريل الجاري، اندلع حريق في السجن وحاول عناصر المؤسسة الإصلاحية إخماده، لكن النيران امتدت إلى مباني المنطقة الصناعية في السجن، ومزرعة الخنازير، والمستودعات الملحقة، مضيفا أنه بعد انتهاء الحريق، تم العثور على جثة أحد السجناء من مواليد عام 1989.

وأشارأنتيبينكو، إلى أن فريق تحقيق يعمل في المكان حاليا لكن نظام الحجر الصحي يعيق العمل، مؤكدا أن ممثلي اللجنة الاجتماعية لمراقبة مراعاة حقوق الإنسان، سيلتقون قريبا مع السجين الذي تسبب باندلاع الشغب، وأنه محبوس حاليا في مركز التوقيف المؤقت.