"ناتجاس" تتخذ عددا من التدابير الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا

قالت شركة "ناتجاس"، العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، إنها قامت بعدة إجراءات صحية للعاملين بالشركة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، أنها قامت بتوزيع مطهرات تحتوي على 70% كحول علي العاملين بجميع فروع الشركة، بجانب التنبيه عليهم بارتداء الكمامات والمحافظة على نظافة المكان واستخدام سبل الوقاية خلال أعمال الصيانة أو التركيب للعملاء.

وأشارت إلى أنها استخدمت كاشفات حرارة لقياس حرارة جميع المترددين على الشركة والموظفين والزائرين، كما ألغت العمل الليلي في صالات خدمة العملاء للشركة.