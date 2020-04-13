محافظ دمياط: تجهيز مكاتب البريد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تم توجيه كل الجهات المعنية لتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري بأماكن انتظار للمستحقين لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لهم وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة أنه سيتم مراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس، وذلك بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، لافتة إلى أنه سيتم أيضاً توفير متطوعين لتنظيم تلك العملية والتأكد من التزام المواطنين بالإرشادات والإجراءات الوقائية.

وناشدت عوض المواطنين بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصلهم رسالة نصية على رقم تليفون محمول المستحق، والذى ستصله قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، إذ سيكون نصها كالآتي.

تحدد لكم يوم (...) الموافق (....) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد أو فرع بنك التنمية والائتمان الزراعى وأشارت محافظ دمياط إلى أنه سيتم تخصيص يوم لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.

يأتي ذلك في إطار إهتمام رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد ، وطبقاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء ، ستبدأ عملية صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2020 وحتى الخميس 16 أبريل بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية و الائتمان الزراعي.