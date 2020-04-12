لليوم الثاني على التوالي.. ثبات أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 626 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية اليوم الأحد، في الأسواق المحلية والعالمية لليوم الثاني على التوالي، ليثبت سعر أعيرة الذهب عند نفس النقطة منذ أول أمس، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق مبلغ 730 جنيهًا وهو نفس السعر في تعاملات صباح اليوم وأمس.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 830 و834 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 726 و730 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 622 و626 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و840 جنيها.