وزير الإعلام: الحالات الحرجة والمتوسطة بكورونا الأولى بدخول المستشفيات

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن 88% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لا تحتاج إلى مستشفيات، بينما 7% فقط من الحالات حرجة وأعراضها حادة وتحتاج إلى عناية مركزة أو أجهزة تنفس صناعي والباقي أعراض متوسطة، فالدولة خططت لعلاج الحالات الحرجة والحادة والمتوسطة حيث إن لهم الأولوية في الوصل للمستشفيات عن الحالات العادية، ولكن هذه المرحلة لم تأتي بعد ولم تصل لها مصر.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي و وزارة الصحة والتعليم العالي قامت بتهجيز 7 مُدن جامعية لتقديم رعاية طبية داخل المدن لـ 88% من الحالات، وتم فرش تلك المدن الجامعية وتجهيز حتى الاسبوع الماضي 11 ألف سرير، كمناطق عزل، وهذا كإجراء احترازي وليس اضطراري.

وتابع: "نفس الكلام بالنسبة لمراكز الشباب ، فيه عزل منزلي، بس إذا كان الشخص خايف على نفسه وحب يروح هناك يعني يروح"، موضحًا ان مصر تسعى من تلك الخطوات لتأمين النظام الصحي الخاص بها بحيث أن المستشفيات تستوعب المصابين الذين في حاجة لعناية مركزة أو أجهزة تنفس صناعي ويتم تخفيف العبء على المستشفيات ولا نصل للمرحلة التي وصلت لها الدول الأخرى.