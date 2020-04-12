الرئيس التونسي يفوض "الفخفاخ" لمواجهة كورونا

صادق الرئيس التونسي قيس سعيَد، اليوم، على قانون يفوض رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ في إصدار مراسيم بغرض مواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن القانون يهدف إلى تمكين الحكومة من الآليات الضرورية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وكان مجلس نواب الشعب التونسي، صادق خلال جلسة عامة في 4 إبريل الجاري، على مشروع القانون.

وكان رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، قال في وقت سابق، إن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات ما لم تجد تمويلا كافيا لمكافحة أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "الفخفاخ" في حوار مع التلفزيون الرسمي، أن الحكومة تحتاج ما لا يقل عن مليار دولار تمويلا داخليا وخارجيا لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، داعيا الشركات إلى دعم جهود الدولة في هذا الصدد. وكان صندوق النقد الدو في وقت سابق، وافق على قرض طارئ بقيمة 745 مليون دولار، لتونس.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة التونسية في بيان، اليوم، إنه تم تسجيل 31 وفاة بكورونا منذ بداية إنتشار الوباء في تونس، وفقا لما ذكرته إذاعة "موزاييك" التونسية.

ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بالوباء في تونس إلى 707 حالة

وذكرت الوزارة التونسية، أنه تم إجراء 562 تحليلا مخبريا أمس الأول الجمعة، مضيفة: تم تسجيل 36 تحليلا إيجابيا، 14 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للوباء و22 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمصابين، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 707 حالة مؤكدة من بين 11 ألفا و238 تحليلا جمليا، تتوزع على 23 ولاية.

وأشارت الصحة التونسية، إلى أنه منذ 22 مارس الماضي، تم إجلاء ألفين و350 شخصا، من بينهم 420 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، كما سجّلت من بينهم 29 حالة إصابة وافدة وقع التكفل بها في مراكز الإيواء التي تم وضعها للغرض.

وخضع حوالي 3000 شخصا من بين المخالطين للحالات المؤكدة المسجلة إلى هذا التاريخ للحجر الصحي الذاتي، ودعت وزارة الصحة التونسية، كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.