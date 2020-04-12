المغرب: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد إلى ألفا و661

أعلنت المغرب اليوم الأحد، أن حصيلة الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ارتفعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى ألف و661 إصابة، بعد تسجيل 116 حالة جديدة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 118 بعد تسجيل 7 وفيات أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن الحالات التي تماثلت للشفاء وصل عددها إلى 177 شخصًا، واستبعاد 540 حالة أخرى بعد الكشف المخبري، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تسجل أعلى نسبة من الإصابات بما يعادل 29 %، متبوعة بمراكش والرباط ثم فاس.