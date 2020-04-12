كوبا: الحصار الأمريكي يمنعنا من استيراد أجهزة تنفس صناعي 

قال مدير عام إدارة أمريكا اللاتينية والكاريبي في وزارة الخارجية الكوبية يوجينيو مارتينز، اليوم، إن شركة "ميديكوبا" غير قادرة على شراء أجهزة تنفس صناعي من شركتين سويسريتين عبر شركة أمريكية؛ بسبب الحصار المفروض على بلاده من الولايات المتحدة.

وأضاف يوجينيو مارتينز - وفقا لوكالة "برنسا لاتينا" - إن العديد من الموردين أبلغوا الشركة الكوبية المستوردة للأدوية والأدوات الطبية عدم إمكانية تصدير أجهزة التنفس الصناعي التي تحتاجها كوبا الآن بسبب "كوفيد-19" الذي تسببه السلالة الأحدث من الفيروسات التاجية، مؤكدا أن العائق هو الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على بلاده.

وأشار المسؤول الكوبي، إلى أن الشركة الكوبية حاولت شراء منتجات من 60 مؤسسة أمريكية لكن شركتين فقط قالتا إنهما لن تتمكنا من تنفيذ العقود بسبب الحظر الذي تفرضه وزارة الخزانة الأمريكية.