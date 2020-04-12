فيديو.. زراعة القليوبية: 30% من حقول القمح زرعوا بـ"الستارة المجهزة"

قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، إن موسم زراعة القمح مر على المحافظة بدون مشكلات في السماد، "كل المزارعين خدوا المقررات السمادية الخاصة بهم وتم توفير مبيدات الحشائش وتم توفير 88 حقلا إرشاديا للقمح، وتم توزيع تقاوي من قسم بحوث القمح بالتعاون مع الحملة القومية".

وشرح "زايد"، أن 30% من الحقول تم زراعتها من الستارة المجهزة التي تقوم بعمل مساطب وتزرع في نفس الوقت لتسهيل الحصاد الآلي، لافتا إلى أنه كانت توجد لجان مرور للجان المختصة والإدارات الزراعية المختلفة للوقوف على حالة المحصول أولا بأول وإعطاء النصائح للمزارع المصري والتوصيات الفنية.

وشدد "زايد"، خلال تقرير أذاعه الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن نجاح موسم القمح هذا العام، نتاج جهد شاق على مدار الموسم من جهاز الإرشاد بالمحافظة وجهاز الحملة القومية للقمح.