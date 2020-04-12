هالة السعيد: الإصلاح الاقتصادي ساعدنا على مواجهة كورونا

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه منذ بداية أزمة كورونا بدأت الحكومة في البحث ووضع سيناريوهات لمعرفة تداعيات الأزمة على الاقتصاد والنمو.

وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "on e": "بدأنا نحدد كل شيء بشكل دوري، وأما قفلنا المطارات وتوقفت السياحة كان له تأثير كبير، وكان أهم ميزة إن اقتصادنا متنوع مش قايم على شيء واحد فقط زي دول تانية، الأزمة قفلت السياحة والنقل الجوي لكن مازالت المصانع والقطاع الزراعي يعمل".

وتابعت أن اقتصاد مصر حجمه كبير للغاية، والتركيبة السكانية أغلبها شباب وتمثل عبئا في فترة لكنها فرصة نستطيع من خلالها الاعتماد عليها في إطار وعصر تكنولوجيا المعلومات.

واستطردت: "أخدنا خطوات قوية جدا في مجال الإصلاح الاقتصادي، وحققنا صلابة الإصلاح الاقتصادي عملنا قدر من الحيز المالي، ومساحة نقدر نتحرك فيها، وبعد مكان الدين المحلي 110% انخفض لـ 80% فأصبح فيه مساحة نعمل من خلالها وأما العجز ينخفض ومعدل النمو يرتفع في كل المعدلات كل دا مساحة كويسة للغاية".