هالة السعيد: الفضل يعود للرئيس السيسي في التخطيط لمواجهة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن التخطيط لمواجهة فيروس كورونا منذ بداية الأزمة يعود فيه الفضل للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي له رؤية ومتابعة دقيقة لمؤسسات الدولة.

وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "on e"، أن هناك تكاملا وتنسبقا بين كل مؤسسات الدولة، وكل مؤسسات الدولة فيها قدر كبير من التركيز لتخطي الأزمة".

وتابعت: "الرئيس كان حريصا على العمالة غير المنتظمة وانخفاض البطالة كان مهم جدا، وكانت 13.5% وانخفضت لـ 8% في عدد سنوات قليلة للغاية، وهناك أمل لخفضها أكثر من ذلك".

واستطردت: "نتيجة التداعيات الاقتصادية الاستثنائية كان لابد لها من قرارات استثنائية، ونساند كل مؤسسات الدولة سواء كانت سياحة أو صناعة أو زراعة أو تكنولوجيا معلومات".

وأشارت إلى أن أزمة كورونا تؤثر بشكل سلبي على السياحة والنقل الجوي لكن مازالت القطاعات الأخرى تعمل ومازالت مصر تصدر الحاصلات الزراعية ومازالت الصناعة تعمل، "فيه مصانع بتشتغل 3 شيفتات".