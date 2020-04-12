شيخ الأزهر: لا يجوز شرعا التنمر والسخرية ممن أصيبوا أو توفوا بـ كورونا

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه تابع ما انتشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مظاهر التنمر والسخرية من مصابي فيروس كورونا المستجد وضحاياه وهو أمر خطير بل مرفوض شكلا وموضوعا.

وأضاف "الطيب"، في كلمة له، أن الله ابتلى البشرية بفيروس كورونا، في مشارق الأرض ومغاربها وهذا يفرض علينا جميعا أن نتكاتف لمواجهته حتى يتم القضاء عليه بإذن الله تعالى، لا يصح ولا يجوز أبدًا لا شرعًا ولا مروءا أن يسخر إنسان من إنسان آخر أصيب بهذا الوباء أو مات به، أو يتنمر ضده.

وتابع: "بل الواجب أن يدعو الإنسان لأخيه الإنسان وأن يتضامن معه وألا يسخر منه بكلمته أو نظرة أو فعل أو قول يؤذي المصاب أو يؤذي أهله".